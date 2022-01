GF Vip, Alessandro: «Finchè non parlo con un prete, non posso dormire con Sophie» – Video (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alessandro e Sophie - US Endemol Shine Nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha bisogno di parlare urgentemente con un prete! Complice il pesante litigio con Sophie Codegoni, l’ex tentatore ha chiesto infatti un “aiuto divino” per tornare a dormire insieme alla ragazza. Tutto è partito dal fraintendimento sorto tra i due “fidanzatini”, in particolare da una sfuriata dell’uomo, che se l’è presa con Sophie per essersi intrattenuta a parlare, dopo la diretta, con Delia Duran, colpevole di averlo nominato. Nel bel mezzo di un infuocato litigio, Alessandro ha quindi rotto la frequentazione con lei, giurando sul figlio Nicolò che non avrebbe più dormito al suo fianco. Basciano ha dunque incominciato a provare dei sensi di colpa quando, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 24 gennaio 2022)- US Endemol Shine Nella casa del Grande Fratello Vip,Basciano ha bisogno di parlare urgentemente con un! Complice il pesante litigio conCodegoni, l’ex tentatore ha chiesto infatti un “aiuto divino” per tornare ainsieme alla ragazza. Tutto è partito dal fraintendimento sorto tra i due “fidanzatini”, in particolare da una sfuriata dell’uomo, che se l’è presa conper essersi intrattenuta a parlare, dopo la diretta, con Delia Duran, colpevole di averlo nominato. Nel bel mezzo di un infuocato litigio,ha quindi rotto la frequentazione con lei, giurando sul figlio Nicolò che non avrebbe più dormito al suo fianco. Basciano ha dunque incominciato a provare dei sensi di colpa quando, ...

