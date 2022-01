Da Inter - Roma a Juve - Sassuolo: ecco le date e gli orari dei quarti di Coppa Italia (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei quarti di finale della Coppa Italia 2021 - 2022. il programma — Martedì 8 febbraio, ore 21 Inter - Roma (in tv su Canale 5). Leggi su gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Lega Serie A ha comunicatodeidi finale della2021 - 2022. il programma — Martedì 8 febbraio, ore 21(in tv su Canale 5).

Advertising

AntoVitiello : #CoppaItalia confermato Milan-Lazio il 9 febbraio ore 21.00. Diretta canale 5. Inter-Roma si giocherà l'8 febbraio - asr_palermo : Coppa Italia martedì 8 febbraio - Inter-Roma ore 21 (diretta Canale 5) - roma_magazine : COPPA ITALIA - Quarti di finale, date, orari e programmazione tv: Inter-Roma l'8 febbraio, Juve-Sassuolo il 10 febb… - salvatorecozza1 : RT @AntoVitiello: #CoppaItalia confermato Milan-Lazio il 9 febbraio ore 21.00. Diretta canale 5. Inter-Roma si giocherà l'8 febbraio - mar_aie : RT @AndreaPelagatti: Otto febbraio. Ore 21. Non prendete impegni. C'è #Inter #Roma di Coppa Italia. In palio un posto in semifinale! ht… -