Covid | Andreoni | “Con variante Omicron fine pandemia? Presto per dirlo”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Fare previsioni con un virus così variabile è sempre molto complicato. Credo che quello dell’Oms sia solo un auspicio ma, oggi, non ci sono elementi sufficienti per dire che conè arrivata ladella. Tutta questa sicurezza potremmo averla tra un po'”. Così Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta all’Adnkronos Salute quanto affermato dal direttore generale dell’Oms per l’Europa, il quale ha detto che è “plausibile” che con lal’Europa “si stia avviando alladella”. “Certamente laci sta facendo ...

"Certamente la variante Omicron ci sta facendo avvicinare molto a quelle che sono le caratteristiche di un virus circolante in una fase endemica - osserva- e anche l'immunità che si sta ...'Certamente la variante Omicron ci sta facendo avvicinare molto a quelle che sono le caratteristiche di un virus circolante in una fase endemica - ha osservato- e anche l'immunità che si ...Il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma: "Certamente siamo in una fase endemica, ma serve ancora tempo per capire come andrà a finire'' ...Inizia a scendere la curva dei contagi d Covod 19 in Italia: rispetto ad una settimana fa (lunedì 17 gennaio) c’è stato un calo del 4,3%, ossia 53.571 ...