“Cosa sta facendo fuori dal GF Vip”. Colpo di scena Alex Belli, hanno visto tutto. La scoperta a Mattino 5 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dentro e fuori la casa del Grande Fratello ormai non si parla che di Alex Belli. L’attore sta monopolizzando le pagine di gossip e le cronache rosa. Nei giorni scorsi aveva detto addio a Delia Duran. “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”. Parole che arrivano dopo un lungo tira e molla. Nel corso dei mesi Alex Belli era stato al centro di violente polemiche. Ho visto delle scene che sono uguali a quando veniva nel mio albergo a chiedere scusa. Lo faceva per tornare a casa, una Cosa pazzesca. Quando uno è abituato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dentro ela casa del Grande Fratello ormai non si parla che di. L’attore sta monopolizzando le pagine di gossip e le cronache rosa. Nei giorni scorsi aveva detto addio a Delia Duran. “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che staidi te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”. Parole che arrivano dopo un lungo tira e molla. Nel corso dei mesiera stato al centro di violente polemiche. Hodelle scene che sono uguali a quando veniva nel mio albergo a chiedere scusa. Lo faceva per tornare a casa, unapazzesca. Quando uno è abituato ...

Advertising

chetempochefa : 'Il virus in questa ondata sta circolando notevolmente tra i bambini, cosa mai successa prima. Quindi dobbiamo pens… - ladyonorato : Omicron, choc in Israele: record storico di contagi dopo la 4° dose di vaccino. Il sospetto, cosa sta succedendo (l… - valigiablu : Crisi Russia e Ucraina, cosa sta succedendo al di là delle semplificazioni | Oleksiy Bondarenko - BelforteLeonela : @Soleilandia @ClaudiaMarchio9 Non c'è nessun gioco da sapere al momento Alex e Sole sono amici quindi Alex può fare… - cactus0513 : @PresMoratti Con una squadra di pippe, soprattutto a centrocampo, cosa vuoi fare? Allegri sta facendo i miracoli -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Bonus Psicologo: tra petizioni e iniziative regionali! Ma andiamo a comprendere del dettaglio cosa sta succedendo e cosa ruota attorno al Bonus Psicologo. Bonus Psicologo: per quale motivo non è stato inserito nella Legge di Bilancio? Come in molti ...

Banca Monte Paschi: spuntano rumor. Ecco a cosa punta il MEF L'ondata di vendite che si sta abbattendo oggi su Piazza Affari non risparmia tra gli altri Banca Monte Paschi che continua a ... Banca MPS: cosa conterrà il nuovo piano? Equita SIM ricorda che il nuovo ...

Crisi Russia e Ucraina, cosa sta succedendo al di là delle semplificazioni Valigia Blu Crisi Russia e Ucraina, cosa sta…" Gli interessi economici della Cina in Ucraina. La seconda ragione riguarda, appunto, gli interessi della Cina in Ucraina. Putin ha seriamente intenzione di creare un casus belli per coinvolgere gli St ...

METEO – Torna la NEVE ad ATENE e sulle ISOLE della GRECIA, ecco cosa sta ACCADENDO in est EUROPA Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Mentre l’Italia è interessata dalla presenza dell’anticiclone Azzorriano, l’Europa orientale e più precisamente le zone tra Grecia e Turch ...

Ma andiamo a comprendere del dettagliosuccedendo eruota attorno al Bonus Psicologo. Bonus Psicologo: per quale motivo non è stato inserito nella Legge di Bilancio? Come in molti ...L'ondata di vendite che siabbattendo oggi su Piazza Affari non risparmia tra gli altri Banca Monte Paschi che continua a ... Banca MPS:conterrà il nuovo piano? Equita SIM ricorda che il nuovo ...Gli interessi economici della Cina in Ucraina. La seconda ragione riguarda, appunto, gli interessi della Cina in Ucraina. Putin ha seriamente intenzione di creare un casus belli per coinvolgere gli St ...Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Mentre l’Italia è interessata dalla presenza dell’anticiclone Azzorriano, l’Europa orientale e più precisamente le zone tra Grecia e Turch ...