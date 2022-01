Censimento del Nibbio Reale in Campania: i dati di ARDEA (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nibbio Reale – Foto di Michelangelo AmbrosiniIl Nibbio Reale (Milvus milvus) è un rapace dal piumaggio molto appariscente, evocativo di spazi aperti e abilissimo veleggiatore. Durante la stagione invernale molti nibbi reali, provenienti dalle latitudini più settentrionali si stabiliscono nelle regioni europee più a sud dove, durante le ore notturne, formano dei dormitori (roost) composti da un numero variabile di individui. A partire dal 2011 si svolge ogni anno su scala europea un Censimento dei nibbi reali svernanti, nell’ambito del progetto Eurokite, e anche l’Italia partecipa alle attività con il coinvolgimento degli ornitologi delle regioni dove è registrata la presenza di dormitori; per la Campania l’attività di monitoraggio è curata dall’associazione ARDEA che ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022)– Foto di Michelangelo AmbrosiniIl(Milvus milvus) è un rapace dal piumaggio molto appariscente, evocativo di spazi aperti e abilissimo veleggiatore. Durante la stagione invernale molti nibbi reali, provenienti dalle latitudini più settentrionali si stabiliscono nelle regioni europee più a sud dove, durante le ore notturne, formano dei dormitori (roost) composti da un numero variabile di individui. A partire dal 2011 si svolge ogni anno su scala europea undei nibbi reali svernanti, nell’ambito del progetto Eurokite, e anche l’Italia partecipa alle attività con il coinvolgimento degli ornitologi delle regioni dove è registrata la presenza di dormitori; per lal’attività di monitoraggio è curata dall’associazioneche ...

