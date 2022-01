Bayern Monaco, altro addio a parametro zero: ci pensa il Barcellona (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Bayern Monaco, come già successo con Alaba e Kroos, perderà un altro giocatore a parametro zero: sulle sue tracce ci sono i blaugrana Anche Niklas Sule lascerà il Bayern Monaco: il difensore centrale, in scadenza di contratto, non rinnoverà il proprio legame con il club bavarese. Il classe 1995, secondo quanto riportato dalla Bild, ha rifiutato la proposta di prolungamento e seguirà le orme di Alaba e Kross, i quali hanno lasciato il Bayern a parametro zero. Ora, per Sule ci saranno da sciogliere i nodi sul proprio futuro. Il Barcellona ci ha fatto un pensiero, dall’Inghilterra rimbalzano voci di un interessamento da parte del Newcastle, il difensore farà le sue valutazioni prima di prendere ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il, come già successo con Alaba e Kroos, perderà ungiocatore a: sulle sue tracce ci sono i blaugrana Anche Niklas Sule lascerà il: il difensore centrale, in scadenza di contratto, non rinnoverà il proprio legame con il club bavarese. Il classe 1995, secondo quanto riportato dalla Bild, ha rifiutato la proposta di prolungamento e seguirà le orme di Alaba e Kross, i quali hanno lasciato il. Ora, per Sule ci saranno da sciogliere i nodi sul proprio futuro. Ilci ha fatto un pensiero, dall’Inghilterra rimbalzano voci di un interessamento da parte del Newcastle, il difensore farà le sue valutazioni prima di prendere ...

