Australian Open Junior 2022: Georgia Pedone eliminata al secondo turno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si ferma al secondo turno la corsa di Georgia Pedone all'Australian Open Junior 2022. La giovane tennista palermitana è stata infatti sconfitta dalla statunitense Liv Hovde, tredicesima testa di serie. Match a senso unico in cui l'azzurra ha conquistato un solo game, capitolando per 6-0 6-1 in circa tre quarti d'ora di gioco. Una sconfitta sonora, che però non cancella quanto di buono fatto da Pedone a Melbourne. Ricordiamo infatti che la classe 2004 è stata l'unica italiana ad andare oltre lo scoglio del primo turno. Purtroppo, però, nulla ha potuto contro la forte americana, che ora sfiderà la russa Zaytseva, terza forza del seeding. SportFace.

