Atletica | Tamberi in forma e carico per il 2022 | “Spacchiamo anche quest’anno”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Un Gianmarcopiùche mai si avvia all’inizio della stagionecon le gare indoor. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 ha scritto un post su Instagram: “25 giorni di allenamenti e dieta ferrea! Finalmente sono riuscito a tornare a spingere in pista come piace a me. Rientro oggi da un raduno super produttivo con una condizione fisica completamente diversa e con ben 7 kg in meno della partenza. Quanto miquando riesco ad allenarmi come voglio e senza distrazioni. Ilè iniziato ed io non voglio certamente rimanere seduto con una medaglia in mano a guardare.o noo”. Inoltreha postatoun video spettacolare con i suoi allenamenti con un ...