A tutta inflazione. Ma chi ha l'ultima parola, Fed o Casa Bianca? (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'inflazione sta diventando un problema molto serio. Sia per Joe Biden, sia per gli americani che nonostante una ripresa del Pil post pandemica (+2,3% nel terzo trimestre), vedono redditi e potere d'acquisto minacciati dai rincari. E persino per Jerome Powell, il presidente della Fed costretto a stravolgere la tabella di marcia e attuare in fretta e furia il tapering, il disimpegno della banca centrale dalla politica ultra-accomodante. Nel week end è andato in scena una sorta di rimpallo delle responsabilità sul surriscaldamento dei prezzi, che rischia di sfuggire di mano, neutralizzando gli effetti della stessa crescita. Come ha raccontato il New York Times, alcuni alti funzionari della Casa Bianca hanno ripetutamente incolpato la congiuntura internazionale per l'elevata inflazione, a cominciare dai lockdown cinesi ...

