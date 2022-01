Vertice del centrosinistra: "Un tavolo con tutti per un nome condiviso" (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - "Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare a un tavolo con tutti i gruppi parlamentari al fine di individuare il nome condiviso". E quanto si legge nel comunicato congiunto frutto del Vertice di centrosinistra che si è svolto questa mattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, più i rispettivi capigruppo a Camera e Senato. "Nella riunione di domani mattina - si legge nella nota - sarà concordato il comportamento per la prima votazione". Conte, 235 voti del M5s per Presidente autorevole "Siamo molto soddisfatti". Ha detto Giuseppe Conte, presidente M5s, al termine del Vertice di centrosinistra alla Camera. "Il Movimento Cinque Stelle ha un unico obiettivo che persegue fin dall'inzio e che continuerà a perseguire fino ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - "Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare a un tavolo coni gruppi parlamentari al fine di individuare il". E quanto si legge nel comunicato congiunto frutto deldiche si è svolto questa mattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, più i rispettivi capigruppo a Camera e Senato. "Nella riunione di domani mattina - si legge nella nota - sarà concordato il comportamento per la prima votazione". Conte, 235 voti del M5s per Presidente autorevole "Siamo molto soddisfatti". Ha detto Giuseppe Conte, presidente M5s, al termine deldialla Camera. "Il Movimento Cinque Stelle ha un unico obiettivo che persegue fin dall'inzio e che continuerà a perseguire fino ...

