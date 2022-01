Scontro tra auto e bus nel bresciano, morti 5 ragazzi (Di domenica 23 gennaio 2022) Cinque persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 18 e i 23 anni, sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia. Erano ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Cinque persone, 4e una ragazza tra i 18 e i 23 anni, sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia. Erano ...

Agenzia_Ansa : Incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino). Scontro frontale tra due convogl… - emergenzavvf : Concluso da poco l’intervento dei #vigilidelfuoco a Erba per lo scontro tra un'auto e un treno ad un passaggio a li… - Agenzia_Ansa : Cinque persone sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata nel comune di Rezzato, in provincia di Bres… - CHENBAE45959461 : RT @Bes2277: Lo scontro tra Barù e l'uomo focaccina #jerù - blogfp : Scontro tra auto e bus nel bresciano, morti 5 ragazzi -