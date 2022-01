Scambio in culla a Brescia: allatta una neonata e poi scopre che non è la sua (Di domenica 23 gennaio 2022) Una coppia di neo genitori ha denunciato la Fondazione Poliambulanza di Brescia, per uno Scambio di culla di due neonate e ora chiede il risarcimento danni. Ad accorgersi che quella bambina non era la stessa partorita poco prima dalla moglie, è stato il papà. Così dopo averla allatta, presentata ai parenti e accudita durante le sue prime ore di vita, i due hanno scoperto che quella non era la loro figlia. Vi raccomandiamo... Il caso delle bambine scambiate in vitro e ora tornate alle loro famiglie naturali Due coppie di genitori hanno denunciato una clinica per la fertilità californiana: avrebbero scambiato gli embrioni in vitro e, quindi, le bambine... La vicenda che ora procede per vie legali, seguita ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 23 gennaio 2022) Una coppia di neo genitori ha denunciato la Fondazione Poliambulanza di, per unodidi due neonate e ora chiede il risarcimento danni. Ad accorgersi che quella bambina non era la stessa partorita poco prima dalla moglie, è stato il papà. Così dopo averla, presentata ai parenti e accudita durante le sue prime ore di vita, i due hanno scoperto che quella non era la loro figlia. Vi raccomandiamo... Il caso delle bambine scambiate in vitro e ora tornate alle loro famiglie naturali Due coppie di genitori hanno denunciato una clinica per la fertilità californiana: avrebbero scambiato gli embrioni in vitro e, quindi, le bambine... La vicenda che ora procede per vie legali, seguita ...

