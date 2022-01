"Non ce la faccio più...". Jannik Sinner, raptus in campo e caos agli Australian Open: spunta un video clamoroso | Guarda (Di domenica 23 gennaio 2022) Ci sono due italiani negli ottavi di finale degli Australian Open. E nessuno dei due ha intenzione di fermarsi: se Matteo Berrettini ha avuto la meglio con un perentorio 3-0 del suo ultimo avversario, Jannik Sinner ha dovuto faticare un po' di più per avere la meglio del giapponese Taro Daniel, presentatosi all'appuntamento in ottima forma. Il talento altoatesino è però uscito alla distanza alla grandissima, vincendo l'incontro per 3-1. Tra l'altro è diventato virale sui social il video del suo sfogo alla fine del primo set. “Stai calmo, non ce la faccio più”, ha esclamato a più riprese rivolgendosi al suo angolo, quindi a uno dei membri del suo team. Ed effettivamente la “testa” non ha fatto difetto a Sinner, che dopo aver perso il secondo set ha ingranato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Ci sono due italiani negli ottavi di finale degli. E nessuno dei due ha intenzione di fermarsi: se Matteo Berrettini ha avuto la meglio con un perentorio 3-0 del suo ultimo avversario,ha dovuto faticare un po' di più per avere la meglio del giapponese Taro Daniel, presentatosi all'appuntamento in ottima forma. Il talento altoatesino è però uscito alla distanza alla grandissima, vincendo l'incontro per 3-1. Tra l'altro è diventato virale sui social ildel suo sfogo alla fine del primo set. “Stai calmo, non ce lapiù”, ha esclamato a più riprese rivolgendosi al suo angolo, quindi a uno dei membri del suo team. Ed effettivamente la “testa” non ha fatto difetto a, che dopo aver perso il secondo set ha ingranato ...

Ultime Notizie dalla rete : Non faccio Colle,Renzi: Draghi se accordo politico 18.16 Colle,Renzi: Draghi se accordo politico "Faccio un appello: votate non pensando ai prossimi 7 minuti, ma ai prossimi 7 anni. L'elezione del presidente della Repubblica è diversa dalla battaglia politica". Così Matteo Renzi,Iv, a "Mezz'ora in ...

“Non ho figli e non ne faccio una bandiera. Voglio combattere per le adozioni ai single” La Stampa Perché Raffaella Fico non è più nello studio? Raffaella Fico non è più entrata nello studio del Grande Fratello Vip insieme agli altri concorrenti eliminati. Il motivo svelato da Gabriele Parpigli ...

