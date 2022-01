“La mia carriera da Singapore alla Norvegia. Tornare? Con la pensione. I ‘cervelli’ non sono in fuga, ma in viaggio. Ed è giusto così” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Tornare in Italia? Un giorno, forse quando andrò in pensione”. Stefano Fasciani ha 39 anni ed è un ingegnere elettronico di origini romane. Nel 2007 ha lasciato il suo lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato nella capitale per andare all’estero: direzione Singapore. “Nessuno mi ha costretto ad andar via. Volevo solo fare esperienza e crescere dal punto di vista professionale e umano”. Laurea triennale e specialistica a Tor Vergata in ingegneria elettronica, Stefano per 4 anni ha lavorato come ingegnere in un’azienda a Roma. In tutto 15 anni fra Singapore (alla National University of Singapore e alla Nanyang Technological University) ed Emirati Arabi. Oggi copre il ruolo di associate professor al dipartimento di musicologia dell’università di Oslo, dove si occupa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) “in Italia? Un giorno, forse quando andrò in”. Stefano Fasciani ha 39 anni ed è un ingegnere elettronico di origini romane. Nel 2007 ha lasciato il suo lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato nella capitale per andare all’estero: direzione. “Nessuno mi ha costretto ad andar via. Volevo solo fare esperienza e crescere dal punto di vista professionale e umano”. Laurea triennale e specialistica a Tor Vergata in ingegneria elettronica, Stefano per 4 anni ha lavorato come ingegnere in un’azienda a Roma. In tutto 15 anni fraNational University ofNanyang Technological University) ed Emirati Arabi. Oggi copre il ruolo di associate professor al dipartimento di musicologia dell’università di Oslo, dove si occupa ...

