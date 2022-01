I Beatles dopo i Beatles: tensioni e slanci nelle scelte delle immagini (Di domenica 23 gennaio 2022) La fine decennio dei ‘60 sancisce di fatto il tramonto di generi musicali come il beat o la psichedelia, oltre che marcare la fine (per ragioni non solo artistiche) di gruppi che hanno fortemente segnato la storia e il business di quegli anni. “Get back”, la recente strenna natalizia di Disney+ dedicata al finale della favola Beatles, porge su un piatto d’argento l’opportunità di ragionare non tanto sulla fine, quanto su ciò che rappresentò in effetti un nuovo inizio per i quattro ex, stavolta con un approccio diverso che tenga conto della comunicazione visiva che ognuno di loro decise di mettere nella parte grafica dei propri lavori. Nove mesi quelli fra marzo e dicembre pieni di tensioni, rivendicazioni, slanci verso il futuro, pubblicazioni di nuovi lavori. La data da cui partire è quella del 10 aprile 1970, giorno ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 gennaio 2022) La fine decennio dei ‘60 sancisce di fatto il tramonto di generi musicali come il beat o la psichedelia, oltre che marcare la fine (per ragioni non solo artistiche) di gruppi che hanno fortemente segnato la storia e il business di quegli anni. “Get back”, la recente strenna natalizia di Disney+ dedicata al finale della favola, porge su un piatto d’argento l’opportunità di ragionare non tanto sulla fine, quanto su ciò che rappresentò in effetti un nuovo inizio per i quattro ex, stavolta con un approccio diverso che tenga conto della comunicazione visiva che ognuno di loro decise di mettere nella parte grafica dei propri lavori. Nove mesi quelli fra marzo e dicembre pieni di, rivendicazioni,verso il futuro, pubblicazioni di nuovi lavori. La data da cui partire è quella del 10 aprile 1970, giorno ...

