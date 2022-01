Chiesa, operazione riuscita, starà fuori 7 mesi (Di domenica 23 gennaio 2022) La Juve ah pubblicato una nota sulle condizioni del suo attaccante Federico Chiesa che è stato operato ad Innsbruck in Austria al ginocchio sinistro, infortunato durante la partita di campionato contro la Roma. L’intervento è perfettamente riuscito. Questa la nota della Juve: “Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi“. Intervento riuscito per @federicoChiesa! https://t.co/c8mBRQT50E pic.twitter.com/yOredFMCSC — JuventusFC (@juventusfc) January 23, 2022 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) La Juve ah pubblicato una nota sulle condizioni del suo attaccante Federicoche è stato operato ad Innsbruck in Austria al ginocchio sinistro, infortunato durante la partita di campionato contro la Roma. L’intervento è perfettamente riuscito. Questa la nota della Juve: “Federicoquesto pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 7“. Intervento riuscito per @federico! https://t.co/c8mBRQT50E pic.twitter.com/yOredFMCSC — JuventusFC (@juventusfc) January 23, 2022 L'articolo ...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Intanto a Innsbruck, nel pomeriggio, Federico #Chiesa è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostr… - romeoagresti : Posticipata di qualche giorno l’operazione di #Chiesa a Innsbruck. Il 22 della #Juventus ha qualche linea di febbre… - GiovaAlbanese : ?? Slitta l'operazione di #Chiesa: il calciatore nelle ultime ore è stato colpito da un lieve attacco influenzale (… - mr_kubra : RT @GoalItalia: ?? ULTIM’ORA ?? Intervento al ginocchio perfettamente riuscito per Chiesa: sette i mesi previsti per il recupero https://t… - tuttosport : #Juve, operazione riuscita per #Chiesa: ecco i tempi di recupero ?? -