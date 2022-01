Caffé, Pecoraro Scanio: Serve candidatura unitaria come per l’arte del pizzaiuolo napoletano (Di domenica 23 gennaio 2022) Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della campagna #pizzaUnesco e sostenitore del Made in Italy agroalimentare, esprime soddisfazione per l’annuncio del Mipaaf della candidatura del rito del caffè italiano da Venezia a Napoli candidatura a patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. “È importante aver definito una candidatura unitaria che valorizza le tradizioni italiane legate a una delle bevande più popolari del mondo e che da Napoli a Venezia ha sviluppato una storia secolare. Serve ora l’impegno di tutti come ottenni sull’arte del pizzaiuolo napoletano che fu riconosciuta con voto unanime nel dicembre 2017?, sottolinea Pecoraro Scanio. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) Alfonso, promotore della campagna #pizzaUnesco e sostenitore del Made in Italy agroalimentare, esprime soddisfazione per l’annuncio del Mipaaf delladel rito del caffè italiano da Venezia a Napolia patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. “È importante aver definito unache valorizza le tradizioni italiane legate a una delle bevande più popolari del mondo e che da Napoli a Venezia ha sviluppato una storia secolare.ora l’impegno di tuttiottenni suldelche fu riconosciuta con voto unanime nel dicembre 2017?, sottolinea. L'articolo proviene da ...

Advertising

WTorinoViva : RT @PecoraroScanio: #caffèitalianoUnesco da Venezia a Napoli. Serve impegno di tutti per una vittoria prestigiosa per il Made in Italy Alf… - Loreto_1910 : RT @PecoraroScanio: #caffèitalianoUnesco da Venezia a Napoli. Serve impegno di tutti per una vittoria prestigiosa per il Made in Italy Alf… - green_milano : RT @PecoraroScanio: #caffèitalianoUnesco da Venezia a Napoli. Serve impegno di tutti per una vittoria prestigiosa per il Made in Italy Alf… - leti_palmisano : RT @PecoraroScanio: #caffèitalianoUnesco da Venezia a Napoli. Serve impegno di tutti per una vittoria prestigiosa per il Made in Italy Alf… - PecoraroScanio : #caffèitalianoUnesco da Venezia a Napoli. Serve impegno di tutti per una vittoria prestigiosa per il Made in Italy… -

Ultime Notizie dalla rete : Caffé Pecoraro Il centenario di P. P. Pasolini e il suo particolare legame con Roma Est ... "Davanti al Monte del Pecoraro c'era un gran piazzale e vicino al cartello con la scritta "Fine zona " Inizio zona", poco prima di dove cominciava la gran distesa dei campi fino all'Aniene, s'alzava ...

Caffè italiano ('da Napoli a Venezia') patrimonio Unesco: ufficiale la candidatura congiunta Anche il presidente di UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio , già promotore della vittoriosa campagna #pizzaUnesco e sostenitore del Made in Italy agroalimentare, ha espresso soddisfazione per l'annuncio ...

Caffé, Pecoraro Scanio: Serve candidatura unitaria come per l'arte del pizzaiuolo napoletano - Ildenaro.it Il Denaro ... "Davanti al Monte delc'era un gran piazzale e vicino al cartello con la scritta "Fine zona " Inizio zona", poco prima di dove cominciava la gran distesa dei campi fino all'Aniene, s'alzava ...Anche il presidente di UniVerde AlfonsoScanio , già promotore della vittoriosa campagna #pizzaUnesco e sostenitore del Made in Italy agroalimentare, ha espresso soddisfazione per l'annuncio ...