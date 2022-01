Australian Open, Berrettini ai quarti di finale (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini ai quarti di finale dell’Australian Open. L’azzurro, testa di serie numero 7, agli ottavi ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 19 del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-4), 6-4 in 2h22?. Nel prossimo match, Berrettini affronterà il francese Gael Monfils, testa di serie numero 17, che ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic per 7-5, 7-6 (7-4), 6-3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteoaididell’. L’azzurro, testa di serie numero 7, agli ottavi ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 19 del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-4), 6-4 in 2h22?. Nel prossimo match,affronterà il francese Gael Monfils, testa di serie numero 17, che ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic per 7-5, 7-6 (7-4), 6-3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

