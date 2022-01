Sparano un colpo in casa e colpiscono alla testa l’uomo che dorme nell’appartamento di fronte (Di sabato 22 gennaio 2022) È morto mentre si trovava nel letto con la sua fidanzata a causa di un colpo di pistola sparato nella casa accanto. Il dottor Mathew Wilson, 31 anni, originario del Surrey, Inghilterra, si trovava in Usa per far visita ad alcuni amici. Stava dormendo quando qualcuno nella casa accanto ha scaricato una pistola in modo approssimativo. Il colpo partito ha raggiunto l’astrofisico. I fatti risalgono alla notte del 16 gennaio. Jake Kissel, della polizia di Brookhaven, luogo dove si è svolto l’incidente mortale, ha detto alla Bbc che quando è arrivato sul posto con i suoi colleghi la fidanzata di Wilson stava cercando di aiutarlo ma l’uomo è morto quasi subito. Gli agenti hanno trovato l’uomo riverso a terra con uno sparo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) È morto mentre si trovava nel letto con la sua fidanzata a causa di undi pistola sparato nellaaccanto. Il dottor Mathew Wilson, 31 anni, originario del Surrey, Inghilterra, si trovava in Usa per far visita ad alcuni amici. Stavando quando qualcuno nellaaccanto ha scaricato una pistola in modo approssimativo. Ilpartito ha raggiunto l’astrofisico. I fatti risalgononotte del 16 gennaio. Jake Kissel, della polizia di Brookhaven, luogo dove si è svolto l’incidente mortale, ha dettoBbc che quando è arrivato sul posto con i suoi colleghi la fidanzata di Wilson stava cercando di aiutarlo maè morto quasi subito. Gli agenti hanno trovatoriverso a terra con uno sparo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sparano colpo Sparano in casa per gioco: uccidono un uomo che dormiva nella casa di fronte Non è nota l'identità di coloro che hanno esploso il colpo d'arma da fuoco, sicuramente sono più di una persona . Le forze dell'ordine parlano di un gruppo di individui . Uccidono un uomo mentre ...

Di Marzio: Pisa, accordo fatto per Torregrossa Poi Torregrossa si unirà ai nerazzurri: un grande colpo, con vista sulla A ' Commenti Condividi ... Pisa, accordo fatto per Torregrossa Mercato e Pisa, c'è un piano di riserva: Samp e Napoli sparano ...

Assalto in gioielleria, i rapinatori sparano - Cronaca - lanazione.it LA NAZIONE Armato dallo zio: tredicenne in tribunale È comparso di fronte al gup del tribunale dei minori il tredicenne di Montichiari che lo scorso aprile ha sparato un colpo di pistola al rivale in amore dello zio, Antonio Di Sanzo, il quale stando al ...

Assalto in gioielleria, i rapinatori sparano Il blitz alla ‘Novelli’ di Ceparana: violenta colluttazione col titolare colpito alla testa col calcio della pistola. Rubati orologi Rolex ...

