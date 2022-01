Polpettone di patate prosciutto e mozzarella Filante e gustoso WOW!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 gennaio 2022) Unfa felici proprio tutti in famiglia, meglio ancora se realizzato con. Con questa ricetta strepitosa porterete in tavola un piatto sano e genuino che avvolgerà grandi e piccini in un tripudio di sapori ben amalgamati tra loro. Godetevi gli applausi e preparatevi a servire il bis, nessuno saprà resistere alla golosità di questo piatto!e genuino, è delizioso appena sfornato, ma non delude neppure freddo! Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questoprocuratevi: farina di tipo 00, 100 g(meglio a pasta ...