Morti sul lavoro, la strage continua: operaio perde la vita a Pomezia cadendo dal tetto di un capannone

Dopo il tragico incidente in cui a Udine ha perso la vita il 18enne Lorenzo Parelli, schiacciato da una putrella nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, oggi giunge la notizia di un'altra morte bianca che si è verificata ieri. La vittima è un operaio di 65 anni, che stava lavorando in un capannone industriale a Pomezia, vicino Roma. Da una prima ricostruzione, era in corso l'allestimento di una cella frigorifera e l'uomo si trovava sul tetto quando, per cause in corso di accertamento, è caduto, morendo sul colpo dopo un volo di cinque metri. Dunque, nella sola giornata di ieri si sono registrate due Morti sul lavoro. Le Morti sul lavoro al centro dell'apertura dell'anno giudiziario Il tema, ieri, è stato ...

ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - RaiTre : Licenziamenti selvaggi, morti sul lavoro, concorsi truccati nelle Università, ospedali travolti dal #Covid. E ancor… - vivisantoro77 : RT @FurioGarbagnati: Ci sono morti sul lavoro che dovrebbero già essere stati in pensione e ci sono morti sul lavoro che ancora non avevano… - SecolodItalia1 : Morti sul lavoro, la strage continua: operaio perde la vita a Pomezia cadendo dal tetto di un capannone… - giuliano_sant : @TeresaBellanova Abbia almeno la decenza di tacere!!! Leggi sul lavoro precario, mancanza di tutele sul luogo del l… -