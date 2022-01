Lazio Atalanta | si gioca | restano 7 i positivi in casa nerazzurra

(Di sabato 22 gennaio 2022) I tamponi fatti nella mattinata odierna hanno confermato le settetà in: la gara con ladi questa sera sisi giocherà. Sono rimsasti sette i tamponinella squadra dell’e ora la Dea partirà per la Capitale in vista della sfida di questa sera. A riportarlo è Sky Sport, che indica la partenza dei bergamaschi a breve dopo una leggere rifinitura. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

dovesse giocarsi, potrebbe essere l'ultima partita da giocatore biancoceleste di Vedat Muriqi. L'attaccante è ormai prossimo alla cessione e secondo Il Messaggero, ci sarebbero altre ...

L'Atalanta non ha registrato nessun nuovo caso Covid all'interno del gruppo squadra. Dopo l'ultimo giro di tamponi, dunque, la squadra partirà per Roma dove questa sera è ...

"Nessun nuovo positivo dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato. Dopo una breve rifinitura a Zingonia, l'Atalanta partirà verso Roma per la ..."