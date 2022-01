L’accusa del Fatto | “Così Draghi s’è comprato i giornalisti?”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 gennaio 2022), o la provocazione, è di quelle forti. Pubblicata sulQuotidiano di oggi, pagina 12. Titolo del pezzo: “Tutto ciò che la stampa prona non dice di“. E va beh, se è per questo basta ricordare la òla che gli hanno tributato a suon di battiti di mani quando è entrato nella sala per la conferenza stampa di Natale. Ma all’interno dell’articolo, Ivo Caizzi aggiunge qualcosa di più. Ed è quello che rendedecisamente più aspra. “Il premier Mario, appoggiato dal ‘governo dei migliori’ – si legge nell’incipit – ha usato il denaro pubblico per influenzare o magari addirittura ‘comprare’ il consenso degli editori dei principali organi d’informazione e dell’élite dei?”. L’autore del pezzo fa scaturire questa domanda “come logica conseguenza di fatti ...