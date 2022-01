Inter-Venezia 2-1, decide gol di Dzeko al 90? (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’Inter batte il Venezia 2-1 nell’anticipo della 23esima giornata della Serie A. I nerazzurri consolidano il primo posto in classifica salendo a 53 punti e tentando l’allungo sul Milan, ora lontano 5 punti. Il Venezia rimane a quota 18, con 2 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. I veneti, con una rosa decimata dal covid, passano in vantaggio al 19? con il colpo di testa di Henry. L’Inter pareggia al 40? con Barella, che ribadisce in rete il pallone respinto dal portiere lagunare Lezzerini dopo una conclusione di Perisic, al termine di un’azione caratterizzata da un presunto fallo di Dzeko su Modolo. Il centravanti sloveno risolve il match al 90? con un imperioso colpo di testa: 2-1, Inter avanti tutta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’batte il2-1 nell’anticipo della 23esima giornata della Serie A. I nerazzurri consolidano il primo posto in classifica salendo a 53 punti e tentando l’allungo sul Milan, ora lontano 5 punti. Ilrimane a quota 18, con 2 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. I veneti, con una rosa decimata dal covid, passano in vantaggio al 19? con il colpo di testa di Henry. L’pareggia al 40? con Barella, che ribadisce in rete il pallone respinto dal portiere lagunare Lezzerini dopo una conclusione di Perisic, al termine di un’azione caratterizzata da un presunto fallo disu Modolo. Il centravanti sloveno risolve il match al 90? con un imperioso colpo di testa: 2-1,avanti tutta. L'articolo proviene da Italia Sera.

