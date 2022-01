Il paragone tra passato e presente a quali iniziative dovrebbe spingere? Scriveteci a iodonna.parliamone@rcs.it (Di sabato 22 gennaio 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). L’ultimo scatolone. Pare che succeda quasi a tutti. A ogni trasloco resta un pacco imballato in soffitta, per anni, a volte per sempre. E nessuno che senta la mancanza di qualcosa chiuso lì dentro, in attesa di essere riconosciuto. A noi è andata così: alla vigilia del diciottesimo anno post cambio di casa, forse inconsapevolmente maturi per un altro passaggio esistenziale, ce lo siamo ritrovati tra i piedi. E tra le mani: quella nostra esistenza precedente si è riproposta di colpo un sabato mattina. La sezione centrale di un mobiletto da bagno (ma gli altri pezzi?), giochi da tavolo per i quali non c’è stato evidentemente più tempo (né voglia) e – soprattutto – uno scrigno di oggetti disparati, oggetti non preziosi sotto la lente di un mercante globale ma fondamentali al mio occhio nudo. Come posso non ... Leggi su iodonna (Di sabato 22 gennaio 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). L’ultimo scatolone. Pare che succeda quasi a tutti. A ogni trasloco resta un pacco imballato in soffitta, per anni, a volte per sempre. E nessuno che senta la mancanza di qualcosa chiuso lì dentro, in attesa di essere riconosciuto. A noi è andata così: alla vigilia del diciottesimo anno post cambio di casa, forse inconsapevolmente maturi per un altro passaggio esistenziale, ce lo siamo ritrovati tra i piedi. E tra le mani: quella nostra esistenza precedente si è riproposta di colpo un sabato mattina. La sezione centrale di un mobiletto da bagno (ma gli altri pezzi?), giochi da tavolo per inon c’è stato evidentemente più tempo (né voglia) e – soprattutto – uno scrigno di oggetti disparati, oggetti non preziosi sotto la lente di un mercante globale ma fondamentali al mio occhio nudo. Come posso non ...

Guardamiiii : @MinisteroSalute @MinisteroSalute che strano. Ci sono persone dai 50 anni in su che hanno il covid. Paragone sembra… - agosto_stefania : RT @1nessuno100mil2: Per gli amanti del paragone tra #greenpass e patente: senza patente non si prende la pensione? - 1nessuno100mil2 : Per gli amanti del paragone tra #greenpass e patente: senza patente non si prende la pensione? - Roberta44326021 : RT @starkboy__: visto il paragone continuo tra Alex e Serena, dico la mia: Alex ha specificato che per i suoi gusti preferisce gli altri ra… - thisissofi_ : @_unstoppablexx_ Si ma non c’è paragone tra le cose dette e soprattutto il fatto che qualsiasi lite sia sempre iniziata da soleil -