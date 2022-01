Da emigrante in Australia a trionfatore di un talent | a 73 anni | Annibale Giannarelli è il vincitore di “The Voice Senior”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 22 gennaio 2022) Una storia particolare la sua: classe 1948, con la famiglia emigrò inquando era un adolescente. Ha lavorato per tantia Melbourne e solo in un secondo tempo è tornato in Patria. Lui èbale, 73di Sassalbo, frazione di Fivizzano Provincia di Massa e Carrara,di “The”, ilriservato ai cantanti over condotto da Antonella Clerici su Raiuno: la seconda edizione dello show che mette in gara artisti non più giovanissimi ma che sanno ancora emozionare. La vittoria dell’exha mandato in visibilio i suoi tanti fan fivizzanesi e toscani, ma chiunque abbia chiuso la sua valigia per andare dall’altra parte del mondo in cerca di ...