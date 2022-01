Un altro boom per Doc-Nelle tue mani 2: ascolti tv d’oro per Rai 1 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualcuno pensava che ci sarebbe stato un crollo negli ascolti di Doc-Nelle tue mani 2. Il motivo? Molti spettatori si erano detti stanchi del fatto che anche in una serie tv si parlasse di covid. E invece il crollo non c’è stato e questa seconda puntata di Doc, ci ha mostrato, come anche le altre serie avrebbero dovuto fare, quella che è stata la vita nei primi mesi della pandemia. Quando il virus non si conosceva, quando bastava toccarsi gli occhi con i guanti e togliere prima la mascherina per contagiarsi. Ci ha ricordato delle difficili scelte dei medici, costretti a decidere chi intubare o meno, di come migliaia di persone sane, siano morte per questo maledetto covid 19. Finalmente una serie italiana ha avuto il coraggio di andare oltre ed è bello sapere che sono stati quasi 7 milioni gli italiani davanti alla tv a seguire la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 gennaio 2022) Qualcuno pensava che ci sarebbe stato un crollo neglidi Doc-tue2. Il motivo? Molti spettatori si erano detti stanchi del fatto che anche in una serie tv si parlasse di covid. E invece il crollo non c’è stato e questa seconda puntata di Doc, ci ha mostrato, come anche le altre serie avrebbero dovuto fare, quella che è stata la vita nei primi mesi della pandemia. Quando il virus non si conosceva, quando bastava toccarsi gli occhi con i guanti e togliere prima la mascherina per contagiarsi. Ci ha ricordato delle difficili scelte dei medici, costretti a decidere chi intubare o meno, di come migliaia di persone sane, siano morte per questo maledetto covid 19. Finalmente una serie italiana ha avuto il coraggio di andare oltre ed è bello sapere che sono stati quasi 7 milioni gli italiani davanti alla tv a seguire la ...

