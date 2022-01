Tavelli: “Milan, sei superiore alla Juventus. Ma non sottovalutarla” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il giornalista Fabio Tavelli ha parlato di Milan-Juventus, gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Questo il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il giornalista Fabioha parlato di, gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Questo il suo pensiero

Advertising

RadioRossonera : 'Non dobbiamo farci condizionare dalla sconfitta subita dal Milan contro lo Spezia, anche se gravissima' ??Le parol… - sportli26181512 : Tavelli: 'Il Milan è superiore alla Juventus, occhio però a non sottovalutarla': Fabio Tavelli è intervenuto a Sky… - MilanNewsit : Tavelli: 'Il Milan è superiore alla Juventus, occhio però a non sottovalutarla' - gilnar76 : Tavelli: «#Milan Spezia? Nasconde delle insidie ma i rossoneri sono favoriti» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Tavelli dice la sua su #MilanSpezia -