Sviluppo sostenibile, cosa faranno Eni e Unesco in Messico (Di venerdì 21 gennaio 2022) Eni e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) hanno firmato un memorandum d’intesa quadriennale in Messico per identificare potenziali iniziative progettuali congiunte che contribuiscano a dare impulso allo Sviluppo sostenibile dell’economia locale attraverso la diversificazione economica, la protezione del patrimonio naturale e culturale, l’accesso ai servizi di base e per rispettare e promuovere i diritti umani e l’inclusione. In base al memorandum, le parti valuteranno specifiche opportunità di collaborazione all’interno di diverse aree di intervento, tra le quali la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali. Non solo. I partner dell’intesa mirano anche a collaborare nella protezione e valorizzazione della cultura e delle ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) Eni e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura () hanno firmato un memorandum d’intesa quadriennale inper identificare potenziali iniziative progettuali congiunte che contribuiscano a dare impulso allodell’economia locale attraverso la diversificazione economica, la protezione del patrimonio naturale e culturale, l’accesso ai servizi di base e per rispettare e promuovere i diritti umani e l’inclusione. In base al memorandum, le parti valuteranno specifiche opportunità di collaborazione all’interno di diverse aree di intervento, tra le quali la conservazione e la gestionedelle risorse naturali. Non solo. I partner dell’intesa mirano anche a collaborare nella protezione e valorizzazione della cultura e delle ...

