“Sono tra i più forti in Serie A, giocano nel Napoli!”, il procuratore si espone (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Biraghi ha sempre avuto questi colpi. Ora, acquistando consapevolezza nei propri mezzi, tutto diventa più facile. Giovanni Di Lorenzo Napoli Sepe alla Salernitana? Ci stiamo apprestando a fare lo scambio di documenti, è quasi fatta e siamo convinti che andrà a Salerno per dare una grande mano per la salvezza. Sono convinto che sarà la piazza giusta per rilanciarlo dopo che è stato fuori rosa a Parma. Kastanos e Di Tacchio? Poco da parlare con Sabatini, è un’eccellenza del calcio italiano. Il suo arrivo a Salerno è sinonimo di garanzia per tutti. Uno con la sua carriera non va lì per una passeggiata, è il primo agguerrito per fare un impresa e per fare la storia. Il suo curriculum ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi,. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Biraghi ha sempre avuto questi colpi. Ora, acquistando consapevolezza nei propri mezzi, tutto diventa più facile. Giovanni Di Lorenzo Napoli Sepe alla Salernitana? Ci stiamo apprestando a fare lo scambio di documenti, è quasi fatta e siamo convinti che andrà a Salerno per dare una grande mano per la salvezza.convinto che sarà la piazza giusta per rilanciarlo dopo che è stato fuori rosa a Parma. Kastanos e Di Tacchio? Poco da parlare con Sabatini, è un’eccellenza del calcio italiano. Il suo arrivo a Salerno è sinonimo di garanzia per tutti. Uno con la sua carriera non va lì per una passeggiata, è il primo agguerrito per fare un impresa e per fare la storia. Il suo curriculum ...

Advertising

fabiochiusi : Ma perché così tanti media continuano a raccontare un derby che non c'è tra no e sì vax? In tv, soprattutto. La a… - ilpost : Qual è la differenza tra pandemia, epidemia ed endemia? E quali sono le previsioni per la COVID-19 di diventare end… - DiMarzio : #CoppadAfrica | Erano arrivati da campioni in carica e tra i favoriti. Sono usciti ai gironi: la 'caduta dei gigant… - gilnar76 : “Sono tra i più forti in Serie A, giocano nel #Napoli!”, il procuratore si espone #Forzanapoli #Napolicalcio… - muoversintoscan : ?? Sulla #FiPiLi ci sono rallentamenti per traffico intenso in entrambe le direzioni tra #LastraaSigna e #Scandicci… -