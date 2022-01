Sanremo 2022, Rettore e Ditonellapiaga: “Siamo una coppia esplosiva” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Il cuore deve continuare a battere, a pulsare. Il cuore è un muscolo e noi abbiamo i muscoli bollenti!”. Parole incendiarie, con cui sbarca a Sanremo, dopo 28 anni, un’icona della musica nazionale, Donatella Rettore, che salirà sul palco dell’Ariston insieme alla giovanissim e talentuosa cantautrice romana Ditonellapiaga, ovvero Margherita Carducci, 24enne di gran talento e versatilità. Una coppia già definita esplosiva, che porterà al festival una sferzata di energia e sfrontatezza con ‘Chimica’ che non è solo il titolo del brano con cui si presentano al festival. La ‘chimica’ che scorre a fiumi tra loro, è infatti evidente. Nonostante la distanza generazionale, stilistica, di percorsi di vita, questa ‘strana coppia’ stupirà in molti. Cosa dobbiamo aspettarci dalla ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Il cuore deve continuare a battere, a pulsare. Il cuore è un muscolo e noi abbiamo i muscoli bollenti!”. Parole incendiarie, con cui sbarca a, dopo 28 anni, un’icona della musica nazionale, Donatella, che salirà sul palco dell’Ariston insieme alla giovanissim e talentuosa cantautrice romana, ovvero Margherita Carducci, 24enne di gran talento e versatilità. Unagià definita, che porterà al festival una sferzata di energia e sfrontatezza con ‘Chimica’ che non è solo il titolo del brano con cui si presentano al festival. La ‘chimica’ che scorre a fiumi tra loro, è infatti evidente. Nonostante la distanza generazionale, stilistica, di percorsi di vita, questa ‘strana’ stupirà in molti. Cosa dobbiamo aspettarci dalla ...

