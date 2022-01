Per Terence Hill solo 4 puntate di Don Matteo 13: l’attore spiega perchè (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono tanti i telespettatori già sul piede di guerra, in attesa di vedere la tredicesima stagione di Don Matteo. Il motivo è chiaramente legato all’addio di Terence Hill alla serie di Rai 1. In realtà, quello di Terence, non è un addio ma solo un arrivederci. l’attore ha spiegato più volte che non se la sente di girare per 9 mesi, per una fiction destinata ad avere 10 puntate. E in una intervista recente, ha spiegato anche che aveva provato a chiedere alla Rai e a Lux Vide, la casa di produzione di Don Matteo, di cambiare qualcosa. Pensava a una sorta di “serie evento” con sole 4 serate, un po’ come succede con altri prodotti. Terence, per ovvi motivi legati anche alla sua età, aveva già ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono tanti i telespettatori già sul piede di guerra, in attesa di vedere la tredicesima stagione di Don. Il motivo è chiaramente legato all’addio dialla serie di Rai 1. In realtà, quello di, non è un addio maun arrivederci.hato più volte che non se la sente di girare per 9 mesi, per una fiction destinata ad avere 10. E in una intervista recente, hato anche che aveva provato a chiedere alla Rai e a Lux Vide, la casa di produzione di Don, di cambiare qualcosa. Pensava a una sorta di “serie evento” con sole 4 serate, un po’ come succede con altri prodotti., per ovvi motivi legati anche alla sua età, aveva già ...

FedeFeee : @OnceUponATeddy È una mancanza di rispetto, secondo loro, tirava avanti la baracca da 22 anni e poi mandato via per… - Nic_dls00 : #DONMATTEO, #TERENCEHILL: LA RAI NON HA ACCETTATO LE MIE CONDIZIONI PER RESTARE - littlefleaJo : @barbarapeonia @OnceUponATeddy Io guardo finché c’è Terence, poi se Anna e Marco tornano insieme recupero le loro s… - 95_addicted : RT @bubinoblog: DON MATTEO, TERENCE HILL: LA RAI NON HA ACCETTATO LE MIE CONDIZIONI PER RESTARE - OnceUponATeddy : @Marie_Ange_92 Esatto, un anno intero a dire che non dovevamo prendercela per Marco e Anna perché Don Matteo è Tere… -