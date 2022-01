Monaco | sull' orlo della guerra | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 gennaio 2022), il war movie interpretato da Jeremy Irons, George MacKay e Jannis Niewöhner, sbarca suinda, il war movie interpretato da Jeremy Irons, George MacKay e Jannis Niewöhner, sbarca suinda21 gennaio 2022 per tutti gli utenti abbonati! Il film di spionaggio britannico segue due ex amici alla Conferenza didel 1938. Ora lavorando per governi opposti, i due vengono coinvolti in una corsa all'intelligence per svelare un segreto nazista. Con George MacKay (1917) e Jannis Niewöhner (Muto) nei ...