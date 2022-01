Mihajlovic durissimo a fine gara | “Devono andare via”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Verona, l’allenatore del Bologna, Sinisanon le ha mandate a dire nella conferenza stampa post-partita, specialmente a due giocatori: “Skov Olsen e Djiks non hanno più piacere a stare qui a Bologna evia“. Bologna Skov Olsen DjiksIl tecnico bolognese ha poi continuato: “Non posso trattenere giocatori che si tirano indietro nel momento in cui la squadra ha bisogno…“ A pochi giorni dal termine del calciomercato,prova a scuotere i suoi, in un modo “alla”. Francesco Scanu