Mertens | le parole di ieri hanno avuto l’effetto sperato Ora tocca a De Laurentiis

L'edizione odierna de Il Roma fa il punto sulla situazione Dries Mertens, il cui contratto, com'è noto, scadrà a fine stagione. Nella lunga intervista di ieri, il numero 14 ha ancora una volta dichiarato il suo grande amore per Napoli, riuscendo così a portarsi tutti i tifosi dalla sua parte, nella speranza che De Laurentiis, alla fine, possa optare per il rinnovo. FOTO: Getty – Mertens Napoli Allo stesso tempo, tuttavia, il caso Insigne ha dimostrato in maniera lampante la volontà primaria del presidente azzurro, ossia quella di tenere a posto i conti. Nessuno dunque, secondo il quotidiano, dovrà avere un ingaggio superiore ai 3,5 milioni di euro.

