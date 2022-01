Maria Chiara Gavioli, l'ex modella e imprenditrice trovata morta in casa (Di venerdì 21 gennaio 2022) È stata trovata senza vita nella sua villa a Mogliano Veneto Maria Chiara Gavioli, ex modella ed imprenditrice di 47 anni, molto nota nell'alta borghesia trevigiana. A stroncarla, secondo quanto accertato dal personale sanitario... Leggi su today (Di venerdì 21 gennaio 2022) È statasenza vita nella sua villa a Mogliano Veneto, exeddi 47 anni, molto nota nell'alta borghesia trevigiana. A stroncarla, secondo quanto accertato dal personale sanitario...

Advertising

Raiofficialnews : “Abbiamo voluto esprimere la speranza che quell’'astronave' disegnata lo scorso anno sia finalmente giunta in un lu… - fattoquotidiano : Trovata morta l’imprenditrice Maria Chiara Gavioli. Chi era: dal crac di Enerambiente alla lunga relazione con Mass… - IlContiAndrea : Ecco la scenografia di #Sanremo2022 di Gaetano e Maria Chiara Castelli: “Rivisitiamo il classico e riapriremo il si… - zazoomblog : Maria Chiara Gavioli lex modella e imprenditrice trovata morta in casa - #Maria #Chiara #Gavioli #modella - RaiRadio2 : RT @Raiofficialnews: “Abbiamo voluto esprimere la speranza che quell’'astronave' disegnata lo scorso anno sia finalmente giunta in un luogo… -