Incidente sul lavoro | Fedriga Rosolen | cordoglio per giovane vittima

"Come Amministrazione regionale ci stringiamo attorno ai genitori, ai parenti e agli amici del giovane deceduto sul lavoro oggi a Lauzacco mentre stava terminando il periodo di tirocinio". Lo hanno detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, appresa la notizia della morte, avvenuta a Lauzacco nel comune di Pavia di Udine questo pomeriggio, del diciottenne Lorenzo Parelli, impegnato in un progetto scuola-lavoro. "E' incomprensibile – hanno dichiarato Fedriga e Rosolen – come ancora oggi si possano verificare episodi di questa gravità". "In questo momento però – hanno aggiunto i due esponenti della Giunta regionale – l'incommensurabile dolore sofferto dalla famiglia impone a tutti un ...

