Il fronte occidentale in ordine sparso davanti a Putin (Di venerdì 21 gennaio 2022) I paesi occidentali non riescono a restare uniti e coerenti davanti alla crisi innescata dalla Russia in Ucraina. Ma cedere a Putin cambierebbe a lungo termine i rapporti internazionali. Questo periodo è estremamente pericoloso.

RossoAng : RT @BossolaMauro: La frammentarietà e le divisioni del fronte occidentale (vedi l’esclusione della #UE dalle trattative #USA-#Russia sull'#… - ParereLegale : @alinomilan siamo di fronte a una mentalità dileggiante verso la donna, occidentale e/o che non rispetta i crismi p… - fisco24_info : Usa-Russia, ultime ore per la diplomazia. Biden: «Ogni passo in Ucraina è invasione»: Il presidente americano ha ri… - D4rkh1gh : @PietroKcnq2 Per esempio secondo me è rappresentato bene lo sconcerto dell'occidentale di fronte ad usanze e ritual… - ve10ve : RT @Principe_dUcria: E allora impegniamoci per renderla impossibile Ne scrivono come se si assistesse all’impatto con un meteorite Baste… -