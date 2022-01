Covid: il booster dei vaccini RNA efficaci con Omicron in eterologa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli autori hanno scoperto che due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech o CoronaVac fornivano poca immunità anticorpale neutralizzante contro l’infezione da Omicron, anche a un mese dalla vaccinazione. L’integrazione... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli autori hanno scoperto che due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech o CoronaVac fornivano poca immunità anticorpale neutralizzante contro l’infezione da, anche a un mese dalla vaccinazione. L’integrazione...

Advertising

LaStampa : Vaccini Covid, l’Ue: sì alla quarta dose ai fragili. Booster “fondamentale per evitare le forme gravi” - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia somministrate 29 milioni di dosi booster #covid - NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - pettiverde : @AurelianoStingi I primi a ricevere il booster sono stati medici ed infermieri, quanto dura questa protezione?!? - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Covid19, booster del vaccino: quando farlo dopo la guarigione? -