Covid, due nuove vittime al San Pio: 76 i pazienti ricoverati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Covid miete due nuove vittime all’ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ore hanno perso la vita due donne, una 85enne di Napoli e una 86enne di Castel Volturno, provincia di Caserta. Al contempo si segnalano sette pazienti dimessi, di cui due della provincia di Benevento. Al momento sono 76 i pazienti ricoverati, 36 sanniti e 40 residenti altrove. I dettagli nel bollettino diramato dall’azienda ospedaliera. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ilmiete dueall’ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ore hanno perso la vita due donne, una 85enne di Napoli e una 86enne di Castel Volturno, provincia di Caserta. Al contempo si segnalano settedimessi, di cui due della provincia di Benevento. Al momento sono 76 i, 36 sanniti e 40 residenti altrove. I dettagli nel bollettino diramato dall’azienda ospedaliera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : È Genova la città scelta da Pfizer-Biontech per uno studio sui vaccini anti-covid. Chi parteciperà alla ricerca dov… - myrtamerlino : Dopo due anni di #Covid, in tutta Italia solo 200 scuole sono dotate di ventilazione meccanica. Bonus monopattini… - PagellaPolitica : La quarta ondata di Covid-19 ha prodotto anche un aumento delle notizie false sulla pandemia. Il nuovo report… - UnaPaperaGialla : RT @queequeg1901: E alla fine il DPCM più delirante in due anni di covid lo ha firmato Draghi,il re dei competenti - MarcoRCapelli : RT @Brigante1959: @LFacciato @HuffPostItalia Considera che io non vaccinato.. sia ieri che stamattina..ho portato la spesa a casa di due va… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Schlumberger, balzo dell'utile su forte domanda di servizi petroliferi ...aumento della spesa in conto capitale del settore con una crescita simultanea a due cifre nei mercati internazionali e nordamericani". "In assenza di ulteriori interruzioni legate al Covid, si ...

Via libera al decreto Sostegni ter ... a causa della vaccinazione anti - Covid'' sono previsti rimborsi per una spesa complessiva di 150 ...elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili 'è applicato un meccanismo di compensazione a due ...

Covid e scuola. Cosa succede con uno, due o tre positivi in classe? Domande e risposte Sky Tg24 Covid, a rischio l’assistenza ai pazienti fragili oncologici – VIDEO Sono circa 11 milioni i malati oncologici italiani che da circa due anni a causa della pandemia rischiano di peggiorare le proprie condizioni di salute. L’appello lo lancia l’associazione medici ...

Eseguito sequestro di circa 30mila euro nelle province di Foggia e Campobasso in due successive tranche, un contributo a fondo perduto previsto a favore delle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta dal diffondersi del virus COVID-19. In particolare, ...

...aumento della spesa in conto capitale del settore con una crescita simultanea acifre nei mercati internazionali e nordamericani". "In assenza di ulteriori interruzioni legate al, si ...... a causa della vaccinazione anti -'' sono previsti rimborsi per una spesa complessiva di 150 ...elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili 'è applicato un meccanismo di compensazione a...Sono circa 11 milioni i malati oncologici italiani che da circa due anni a causa della pandemia rischiano di peggiorare le proprie condizioni di salute. L’appello lo lancia l’associazione medici ...in due successive tranche, un contributo a fondo perduto previsto a favore delle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta dal diffondersi del virus COVID-19. In particolare, ...