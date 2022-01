Covid-19, scendono ancora i contagi. No green pass per esigenze alimentari, salute e giustizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mario Draghi firma un altro Dpcm. Altre restrizioni anti Covid-19. "Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19" per "esigenze alimentari e di prima necessità", "esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l`accesso per l`approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie", comprese "quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori" e "per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice". Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri entrerà in vigore dal primo febbraio.Inoltre il green pass non è richiesto per "esigenze di sicurezza, per le ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mario Draghi firma un altro Dpcm. Altre restrizioni anti-19. "Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi-19" per "e di prima necessità", "di, per le quali è sempre consentito l`accesso per l`approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie", comprese "quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori" e "per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice". Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri entrerà in vigore dal primo febbraio.Inoltre ilnon è richiesto per "di sicurezza, per le ...

SalernoSport24 : Salernitana, scendono ad otto i giocatori positivi al CoViD-19: ora il derby si gioca! - GrossetoNotizie : Tamponi e vaccini Covid: altre associazioni maremmane scendono in campo - esperonews : Termini Imerese, scendono i positivi al Covid e i sospetti positivi - FirenzePost : Covid-19: non vaccinati over50 scendono a meno di 2 milioni - COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Covid: oggi, 21 gennaio 2022, in #FVG 4.712 nuovi contagi e 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4… -