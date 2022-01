Underwater: Federica Pellegrini, su Prime Video in streaming da oggi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Federica Pellegrini Underwater è il nuovo documentario sulla storica campionessa italiana, disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 20 gennaio 2022! Underwater: Federica Pellegrini è il nuovo documentario sulla storica campionessa italiana, disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 20 gennaio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio! Prodotto da Fremantle e distribuito da Notorious Pictures, documenta fedelmente la faticosa marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la tanto agognata finale nella sua gara, i 200 metri stile libero. Un obiettivo che si rivelerà ancora più difficile del previsto. Tra ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022)è il nuovo documentario sulla storica campionessa italiana, disponibile insu Amazona partire da20 gennaio 2022!è il nuovo documentario sulla storica campionessa italiana, disponibile insu Amazona partire da20 gennaio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio! Prodotto da Fremantle e distribuito da Notorious Pictures, documenta fedelmente la faticosa marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la tanto agognata finale nella sua gara, i 200 metri stile libero. Un obiettivo che si rivelerà ancora più difficile del previsto. Tra ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Underwater: Federica Pellegrini, su Prime Video in streaming da oggi - panorama_it : Intervista a #FedericaPellegrini, che dopo l'addio al nuoto punta sulla tv. Dal 19 gennaio torna in giuria Italia's… - 361_magazine : #FedericaPellegrini in documentario arriva in tv - SportInTV_IT : Su #PrimeVideoIT arriva “#Underwater”, il documentario su #FedericaPellegrini #divina #tokyo2020 #pellegrini - Raffael13409174 : RT @PrimeVideoIT: ???? ???????????? ???????????? ?????????????????? ?? Monterossi - La Serie S1 (17/1) ?? Soldado (18/1) ?? Per Mio figlio (18/1) ????? Underwater Fe… -