Sick luke | «La fortuna di avere un padre come il mio»

DToffolon : Ho recuperato con vari ascolti l'album di Sick Luke e devo dire che non trovo bene un senso a tutto ciò, cioè è un… - RisingTimeNews : 'X2' TRENTAQUATTRO GLI ARTISTI PRESENTI NEL NUOVO ALBUM DEL PRODUCER SICK LUKE - Lurpigi : Il titolo del nuovo album di Sick Luke è il titolo migliore e più azzeccato che potesse mai esistere per un album di Sick Luke - radiofmfaleria : Sick Luke - LA STREGA DEL FRUTTETO (feat. Chiello & Madame) - RecensiamoMusic : #X2 è il miscuglio magico targato #SickLuke - #RECENSIONE -

Fra i contributi del film, è presente la Romagna del musicista cesenate Lorenzo Senni insieme a Francesco Fantini , oltre alla trap di: "La musica è stata lo strumento che più mi ha ..., classe 1994 ed ex produttore della Dark polo gang, ha creato e raccolto una serie di brani, ognuno in collaborazione con diversi artisti singoli e gruppi, per citarne alcuni, Gazzelle, ...Il produttore della Dark Polo Gang pubblica X2, il suo primo album coinvolgendo tantissimi artisti e aprendo le porte del suo mondo, da quando si sentiva diverso alla vita di oggi. Il risultato? Basta ...Clamoroso successo per l'album di Sick Luke "X2", che vanta numerose collaborazioni con gli artisti più amati del momento. Da Falena a Temporale, tutti i testi delle canzoni.