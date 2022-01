Serie A, focolai nel Venezia e nella Salernitana: con il nuovo protocollo a rischio le partite con Inter e Napoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Serie A si prepara alla prossima giornata di campionato con il nuovo protocollo per limitare la diffusione del Coronavirus. Secondo le norme decise dal Ministero della Salute, ora le squadre dovranno presentare gli elenchi con i nomi di 25 giocatori: se il 35 per cento sarà positivo, la squadra salterà la partita. Lasciando da parte le percentuali, vuol dire che bastano 9 giocatori positivi per saltare il match. Per quanto riguarda il prossimo turno, è a forte rischio Venezia-Inter. L’incontro è fissato per le 18 di sabato 22 gennaio a San Siro. Il Venezia ha annunciato ancora un positivo nel gruppo squadra. Al momento ci sono 15 tesserati positivi, di cui almeno 8 sono giocatori. Come spiega La Gazzetta dello Sport non è ancora stato reso noto se il ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) LaA si prepara alla prossima giornata di campionato con ilper limitare la diffusione del Coronavirus. Secondo le norme decise dal Ministero della Salute, ora le squadre dovranno presentare gli elenchi con i nomi di 25 giocatori: se il 35 per cento sarà positivo, la squadra salterà la partita. Lasciando da parte le percentuali, vuol dire che bastano 9 giocatori positivi per saltare il match. Per quanto riguarda il prossimo turno, è a forte. L’incontro è fissato per le 18 di sabato 22 gennaio a San Siro. Ilha annunciato ancora un positivo nel gruppo squadra. Al momento ci sono 15 tesserati positivi, di cui almeno 8 sono giocatori. Come spiega La Gazzetta dello Sport non è ancora stato reso noto se il ...

FabioRussello : In una squadra professionistica di Serie A, dove si muovono centinaia di milioni tra sponsor e diritti tv, i focola… - Vale_Debbi : RT @NewsTuttoC: Tra positività, focolai, test di controllo e vaccini: come ha impattato il Covid-19 sul campionato di Serie C? Lo studio su… - NewsTuttoC : Tra positività, focolai, test di controllo e vaccini: come ha impattato il Covid-19 sul campionato di Serie C? Lo s… - 1900_since : #Covid in #SerieA: la situazione dei focolai nei club - Emiliangiolo : Atalanta Inter alle 20.45, caos stadi a capienza ridotta, focolai in tutti club di serie A. La gazzetta dello sport: -