Sci alpino | Kitzbuehl | miglior tempo sulla Streif accorciata per Innerhofer

Advertising

Coninews : All'attacco dell'Olympia delle Tofane! ??? Nel weekend la Coppa del Mondo di sci alpino femminile farà tappa a Cort… - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - sportface2016 : Ultima prova sulla #Streif di #Kitzbuhel: primo #Innerhofer, ma tutto sommato bene gli altri azzurri - sportface2016 : #Sci alpino, discesa #Cortina: #Goggia prima nel training cronometrato - Nicola89144151 : Io dico la Discesa Libera (Sci Alpino) -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Le parole di Christof Innerhofer : "Sicuramente la mia condizione è in crescita così come il feeling. Ho sistemato un po' di cose di set - up e materiali, infatti, da Wengen in poi ho un'altra marcia. ...Davanti a tutti, ad ogni modo, si è piazzato Christof Innerhofer con il tempo di 1:10.45 e appena 16 centesimi di vantaggio sul francese Johan Clarey. Terza posizione per lo svizzero Niels Hintermann ...Italia grande protagonista nella seconda, ed ultima, prova della discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Nonostante le condizioni meteo non se ...Seconda prova di studio sulla pista sulla Streif di Kitzbuehel, accorciata a causa del forte vento con partenza dall'Alte Schneise, sotto la Steilhang, che ha visto gli azzurri protagonisti.