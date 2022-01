Sassoli, che squallore il rito trasformato in spettacolo (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’ultimo saluto a David Sassoli ha costruito una simbologia politica di cui non c’era bisogno. Non ne aveva bisogno il ricordo del presidente del Parlamento europeo, che ha vissuto una vita di impegno e di successo, sia professionale prima sia politico dopo; personale e familiare sempre, visto l’affettuoso ricordo della moglie e dei figli. Non ne aveva bisogno la sua parte politica. Non ne aveva bisogno il Paese, alle prese con una congiuntura che attraversa le incertezze della pandemia e l’instabilità di un panorama politico impegnato a risolvere il rebus del Quirinale. Il rito diventato spettacolo Ne avevano bisogno, forse, le Istituzioni, che devono testimoniare la loro affidabilità e vitalità, attraverso l’esempio di chi le serve con dedizione e intelligenza, come Sassoli. Ma alle Istituzioni spetta il dovere della ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’ultimo saluto a Davidha costruito una simbologia politica di cui non c’era bisogno. Non ne aveva bisogno il ricordo del presidente del Parlamento europeo, che ha vissuto una vita di impegno e di successo, sia professionale prima sia politico dopo; personale e familiare sempre, visto l’affettuoso ricordo della moglie e dei figli. Non ne aveva bisogno la sua parte politica. Non ne aveva bisogno il Paese, alle prese con una congiuntura che attraversa le incertezze della pandemia e l’instabilità di un panorama politico impegnato a risolvere il rebus del Quirinale. IldiventatoNe avevano bisogno, forse, le Istituzioni, che devono testimoniare la loro affidabilità e vitalità, attraverso l’esempio di chi le serve con dedizione e intelligenza, come. Ma alle Istituzioni spetta il dovere della ...

