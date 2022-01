Reti di impresa in crescita +13,3%, favoriscono performance (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Le Reti di impresa si confermano determinanti per fronteggiare la pandemia e accompagnare la ripresa economica, favorendo le performance delle singole imprese che insieme migliorano la trasformazione tecnologica, il rafforzamento delle relazioni, l'acquisizione di nuove competenze. Per questo si continua a registrare una crescita costante anche nel 2021 anno in cui i contratti di rete sono aumentati del 13,3% (+885 nuovi contratti rispetto al 2020) e le imprese in rete del 10% (+3.849 rispetto al 2020). Questa è la fotografia fornita dal 3° Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulle Reti d'impresa, a cui partecipano InfoCamere, Retimpresa e il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia che conta complessivamente, al 31 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Ledisi confermano determinanti per fronteggiare la pandemia e accompagnare la ripresa economica, favorendo ledelle singole imprese che insieme migliorano la trasformazione tecnologica, il rafforzamento delle relazioni, l'acquisizione di nuove competenze. Per questo si continua a registrare unacostante anche nel 2021 anno in cui i contratti di rete sono aumentati del 13,3% (+885 nuovi contratti rispetto al 2020) e le imprese in rete del 10% (+3.849 rispetto al 2020). Questa è la fotografia fornita dal 3° Rapporto dell'Osservatorio nazionale sulled', a cui partecipano InfoCamere,mpresa e il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia che conta complessivamente, al 31 ...

Advertising

lifestyleblogit : Reti di impresa in crescita +13,3%, favoriscono performance - - sulsitodisimone : Reti di impresa in crescita +13,3%, favoriscono performance - fisco24_info : Reti di impresa in crescita +13,3%, favoriscono performance: Le reti di impresa si confermano determinanti per fron… - italiaserait : Reti di impresa in crescita +13,3%, favoriscono performance - pitingaros : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Crescono le reti di impresa: on line il Rapporto 2021 dell'Osservatorio naz… -