Lazio al palo | vorrebbe comprare | ma deve vendere prima Rebus Muriqi

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Serve qualcosa, ma ottenerlo non è scontato. Laè alla finestra, vuole rinforzarsi, ma per farlorisolvere i problemi con l'indice di liquidità. Perbisogna. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio palo

La Gazzetta dello Sport

Serve qualcosa, ma ottenerlo non è scontato. Laè alla finestra, vuole rinforzarsi, ma per farlo deve prima risolvere i problemi con l'indice di liquidità. Per comprare bisogna vendere. Altrimenti le porte di Formello resteranno chiuse. I ...Prima dell'intervallo Raspadori colpisce unesterno, mentre all'ora di gioco Pavoletti sigla ... 20 gennaio, ore 21 Quarti di finale: 9 febbraio 2022 (Fiorentina - Atalanta, Milan -, ...Piace Burkardt del Mainz, ma cedere il kosovaro è complesso per l’ingaggio di 2.2 milioni netti: seguiti anche Lapadula e Sesko. C’è pure Vavro in partenza, ma ora ...ROMA. Finisce a meno di un quarto d’ora dai calci di rigore la rincorsa dell’Udinese ai quarti di finale di Coppa Italia, centrati dalla Lazio con un gol di Immobile in avvio del secondo tempo supplem ...