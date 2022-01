La bufala del sottomarino a Milano | malinteso di vecchia data

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Bisogna fare i conti con una nuovaqui in Italia oggi 20 gennaio, in relazione alla storia del. Una vicenda strana, che richiede per forza di cose un approfondimento, un po’ come avvenuto nella giornata di ieri con il caso del malore di Dalila Janupovic. Cerchiamo di capire come nasca la storia del giorno, visto che se ne parla a più non posso sui social, grazie anche ad un video che tende a trarre in inganno coloro che evidentemente hanno poca voglia di approfondire. Alcuni dettagli sulla storia delcon l’apparizione davanti al Duomo Il video che trovate a fine articolo, in effetti, sembra mostrarci un servizio giornalistico incentrato sull’apparizione di un. Solo approfondendo l’intera ...