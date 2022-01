Jaye | Io e la mia ossessione | un’abitudine davvero malsana

Leggi su chenews

(Di giovedì 20 gennaio 2022), a Io e la miala storia che ha lasciato senza parole il mondo intero: la sua è una “passione” molto dannosa. Foto DPlaya Io e la miauna storiadifficile da credere per la maggior parte del pubblico: la sua grande “fissazione” ha lasciato tutti senza parole. Stasera torna il reality di TLC dal titolo originale “My strange addiction” in cui vengono raccontate le ossessioni più strane, a e volte pericolose, che l’umano possa concepire. In onda su Realtime vedremo varie puntate tra le quali quella dedicata a. Si tratta di una giovane 28enne che vive in Texas, a Houston, e che non può fare a meno della sua: aspirare il talco per neonati. La ragazza lo deve fare ogni giorno per circa 10 volte e ha ...